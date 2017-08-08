В Подмосковье выбрали площадки для мусоросжигающих заводов

МОСКВА, 8 авг — РИА Недвижимость. В Подмосковье определили четыре площадки для мусоросжигающих заводов, построить их планируется в Наро-Фоминском, Воскресенском, Ногинском и Солнечногорском районах, сообщили РИА Недвижимость во вторник в министерстве экологии Московской области.

Всего в области планируется разместить 13 предприятий мусоропереработки и четыре установки термической переработки отходов в энергию, уточнили в министерстве.

"Победителем аукциона на строительство четырех установок по термической переработке отходов в энергию стала компания "АГК-1", которая принадлежит ООО "РТ-Инвест", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Начать строить два мусоросжигающих завода в Подмосковье планируется в 2017 году, еще два – в следующем, добавили в министерстве.

Как рассказали РИА Недвижимость в компании "РТ-инвест", дочерней структуре госкорпорации "Ростех", окончание строительства заводов запланировано на 2022 год.

Проблему утилизации мусора в Подмосковье подняли жители Балашихи, пожаловавшись 15 июня во время прямой линии президенту России Владимиру Путину на мусорный полигон "Кучино", расположенный поблизости от их домов. Президент потребовал, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Подмосковные власти приняли решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона 23 июня. По данным областных властей, всего с 2013 года в Подмосковье закрыли 22 мусорных полигона.