Всероссийский день физкультурника отпразднуют 12 августа в Мытищах

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Порядка 10 тысяч человек могут посетить физкультурно-спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню физкультурника, который пройдет 12 августа в подмосковных Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы министерства спорта и физической культуры Московской области.

Традиционно День физкультурника отмечается каждую вторую субботу августа с 1961 года. Праздник получил широкое распространение в период советской власти благодаря внедрению лозунга "В здоровом теле — здоровый дух". Основная цель мероприятия — пропаганда физической культуры и массового спорта среди жителей регионов России.

"В подмосковных Мытищах 12 августа пройдет физкультурно-спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню физкультурника. Более 10 тысяч жителей Подмосковья примут участие во Всероссийском дне физкультурника", — отмечается в сообщении.

В этом году всех гостей праздника ожидает насыщенная программа: показательные выступления и мастер классы по bmx flat land, роллер-спорту, хоккею, открытая cycle-тренировка, презентация нового танцевального направления — российский танцевальный фитнес "Руфит" соревнования по АРМ-спорту, шахматному спорту, притягиванию каната, многоборье ГТО.

"Московская область является одним из самых спортивных регионов России. Более двух миллионов жителей Подмосковья занимаются физической культурой и спортом. Ежегодно наша область активно принимает участие в Дне физкультурника. В 2017 году центральной площадкой выбраны Мытищи. Убежден, что мероприятие пройдет на самом высоком уровне и соберет большое число любителей спорта и здорового образа жизни", — сказал министр физической культуры и спорта Роман Терюшков.

Спортивный праздник "День физкультурника" состоится 12 августа в Мытищах во дворце культуры "Яуза".