Семьи с детьми в Подмосковье получат пособия за сентябрь в августе

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Власти Московской области выплатят в августе текущего года ежемесячное пособие на детей за август и за сентябрь, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

"В связи с подготовкой детей к новому учебному году нами принято решение об осуществлении опережающей выплаты ежемесячного денежного пособия на детей. В первую очередь мы делаем это для удобства родителей. В августе 2017 года ежемесячное пособие на детей поступит получателю в двойном размере — за август и за сентябрь, а уже следующая выплата детского пособия состоится только в октябре 2017 года", — приводятся в материале слова министра социального развития Московской области Ирины Фаевской.

По данным пресс-службы, также в 2017 году в Подмосковье частичная компенсация стоимости школьной формы для детей из многодетных семей заменена на выплату в размере 3 тысяч рублей.

"Мы облегчили порядок получения выплаты за приобретение школьной формы, теперь многодетным семьям нет необходимости предоставлять чеки, а также указанную выплату могут получить семьи, приравненные к многодетным", — добавила Фаевская.