Свыше 200 автобусов доставляют участников и гостей на "Танковой биатлон"

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. ГУП "Мострансавто" выделило более 200 машин для доставки участников и гостей соревнований "Танковый биатлон", который проходит в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного транспортного предприятия.

В период с 29 июля по 12 августа автобусы ЛиАЗ-5292 будут курсировать по четырем специальным маршрутам: от станции "Голицыно" до парка "Патриот", от парка "Патриот" до полигона "Алабино", от станции "Селятино" до Парадной площадки и от Парадной площадки до полигона "Алабино".

"Более 200 автобусов ГУП МО "Мострансавто" перевозят участников и гостей международного конкурса "Танковый биатлон", который проходит на военном полигоне "Алабино", — говорится в сообщении.

На линию в среднем ежедневно выходят 19 транспортных средств. Все они оснащены современными электронными технологиями: системой климат-контроля, кнопками связи с водителем, спутниковой навигационной системой, системой видеонаблюдения и цифровыми тахографами, что позволяет сделать поездку безопасной и комфортной.

Автобусы для организации транспортного обслуживания соревнований предоставили 16 филиалов "Мострансавто".

Международный конкурс "Танковый биатлон" проходит ежегодно в рамках АрМИ-2017 и включает состязания между танковыми экипажами в искусстве управления техникой и стрельбы. Организатор мероприятия — министерство обороны России.