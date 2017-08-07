В Зарайске ко Дню города откроют стилизованную ярмарку

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Подмосковный Зарайск 11-13 августа отпразднует День города, в связи с чем планируется организовать старинную ярмарку, которая будет работать на постоянной основе, сообщил глава городского округа Олег Сынков.

"Скоро откроем аутентичную старинную ярмарку на том месте, где она была в XIX веке, недалеко от кремля. Это будет не просто рынок, а постоянно действующая стилизованная ярмарка: поставим телеги, прилавки, а за ними — продавцов в старинной одежде. Открытие планируем ко Дню города — 11-13 августа", — сказал Сынков в интервью официальному порталу правительства Московской области.

Он также добавил, что в городе в ближайшее время недалеко от кремля откроется туристско-информационный центр (ТИЦ), он станет главным объектом туристической инфраструктуры.

"Хотим его (туристско-информационный центр — ред.) сделать полноценной зоной отдыха и получения информации для гостей города. <…> Мы составляем для этих людей индивидуальные программы, они смогут получить все, что нужно для пребывания в нашем городе. Надеюсь, что ТИЦ откроется летом или в начале осени", — заявил глава городского округа.

Также у властей Зарайска в планах — открытие магазина местных товаров и кафе, в меню которого будут мед, молоко, сыр, хлебобулочные изделия местного производства. Кроме того, планируется создать во дворах игровые зоны для всех возрастов.

"Думаю, реализацию этого проекта начнем уже с мая 2018 года", — заключил Сынков.