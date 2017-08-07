Московская область вошла в десятку счастливых регионов России

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Подмосковье заняло десятое место среди регионов Российской Федерации по упоминаемости в соцмедиа в контексте "счастье" за июль 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы компании "Медиалогия".

"Медиалогия" подготовила рейтинг регионы России по упоминаемости в соцмедиа в контексте "счастье". Лидерство в рейтинге по итогам июля сохранили Москва, Санкт-Петербург и Крым.

В топ-10 кроме Московской области также попали Удмуртия, Приморский край, Татарстан, Новосибирская и Свердловская области, а также Краснодарский край. Замкнули рейтинг Челябинская, Тюменская и Омская области.

При составлении рейтинга учитывался процент упоминаний конкретного региона в контексте "счастье" от общего количества упоминаний всех регионов в данном контексте. В исследовании анализировались упоминания регионов РФ в контексте синонимического окружения "счастье" на Facebook, Twitter, Вконтакте, ОК, Instagram, LiveJournal, форумах и блогах. Проанализировано более 1 миллиона сообщений соцмедиа.