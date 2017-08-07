В подмосковном Зарайске появится новый туристический маршрут

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. По центральным улицам подмосковного Зарайска пройдет новый туристический маршрут, экскурсии будут проводить на английском языке, сообщил глава городского округа Олег Сынков.

"Самым посещаемым местом (у туристов в Зарайске – ред.) является Зарайский кремль и одноименный музей. И те маршруты, которые мы планируем открыть, будут стартовать именно отсюда. Сейчас мы разрабатываем интересный маршрут по центральным улицам города: Красноармейской, Ленинской и Карла Маркса. Он пройдет до водонапорной башни – еще одной точки притяжения для туристов в Зарайске", — сказал Сынков в интервью официальному порталу правительства Московской области.

Он отметил, что экскурсии будут проводить на английском языке, также планируют запустить экскурсии на французском и немецком языках.

Зарайский кремль – памятник архитектуры середины XVI века. Кремль был выстроен по указу государя и великого князя Московского Василия III. Территорию кремля украшают сегодня два каменных собора – Никольский и Иоанно-Предтеченский. Первый был построен в конце VII века, второй – в начале XX века. Кремль всегда был яркой особенностью Зарайска, его визитной карточкой.

Другие новости региона читайте здесь >>