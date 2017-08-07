В подмосковном Зарайске появится новый туристический маршрут

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. По центральным улицам подмосковного Зарайска пройдет новый туристический маршрут, экскурсии будут проводить на английском языке, сообщил глава городского округа Олег Сынков.
Он отметил, что экскурсии будут проводить на английском языке, также планируют запустить экскурсии на французском и немецком языках.
Зарайский кремль – памятник архитектуры середины XVI века. Кремль был выстроен по указу государя и великого князя Московского Василия III. Территорию кремля украшают сегодня два каменных собора – Никольский и Иоанно-Предтеченский. Первый был построен в конце VII века, второй – в начале XX века. Кремль всегда был яркой особенностью Зарайска, его визитной карточкой.