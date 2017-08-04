Горячая вода вернется в дома в Балашихе в пятницу вечером, заявили власти

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Горячая вода должна вернуться в дома микрорайона Новый Свет в подмосковной Балашихе до конца дня в пятницу, 4 августа, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы городского округа Сергей Юров.

"На котельной № 7 сейчас задвижки открыты, пломбы сняты. В настоящий момент технические службы осуществляют продувку и пусконаладку, готовятся к приему газа. Котельные сегодня запустятся. Мы ожидаем, что до 22.00 горячая вода будет поступать в квартиры, в дома. Сейчас информируем управляющие компании, чтобы они оставили своих сотрудников для контроля за подачей теплоносителя", — сказал Юров по итогам совещания в министерстве ЖКХ Московской области.

С 18 июля без горячего водоснабжения остались 11 тысяч человек, проживающих в 52 домах в микрорайоне Новый Свет на улицах Звездной, Зеленой, Орджоникидзе, Советской, Солнечной и по Московскому проспекту. Отключение горячей воды произошло из-за долгов ООО "Тепловые сети Балашихи" перед ресурсоснабжающей организацией ГУП МО "Мособлгаз". Размер долга превысил 77 миллионов рублей.