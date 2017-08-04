Подмосковье увеличило выдачу разрешений на строительство на 25% в этом году

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Власти Подмосковья за семь месяцев 2017 года увеличили выдачу разрешений на строительство по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25%, рассказал в пятницу на конференции, посвященной проблемам и перспективам строительной отрасли региона, первый замглавы областного Минстроя Андрей Куприянов.

В частности, число выданных разрешений на нежилое строительство в Московской области увеличилось более чем на 50%, отметил он.

Куприянов также сообщил, что с начала года в Подмосковье выдано 142 заключения на соответствие (ЗОС) техрегламентам и проектной документации на 2,5 миллиона квадратных метра жилья, что на 15% прошлогоднего показателя.

По словам чиновника, законодательные изменения последнего времени, в том числе касающиеся долевого строительства, не ухудшили ситуацию в регионе.

"Если говорить в общем о ситуации на строительном рынке области, то она достаточно непростая, но не удручающая", – отметил Куприянов.