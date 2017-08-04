В Подмосковье смертность от онкологии сократилась на 26,4%

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Показатель смертности от онкологических заболеваний снизился в Московской области на 26,4% за первое полугодие 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

"Согласно данным Росстата, за шесть месяцев 2017 года в Подмосковье показатель смертности от новообразований снизился на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", — сообщила Забралова.

По итогам полугодия в Подмосковье зафиксированы самые низкие показатели смертности от новообразований в ЦФО, среди всех субъектов РФ регион занимает 18-е место.

"За шесть месяцев 2017 года в Подмосковье от онкологии умерло на 2056 человек меньше чем за аналогичный период 2016 года. С начала 2017 года в результате диспансеризации впервые выявлено 1,5 тысячи случаев онкологических заболеваний, из них почти треть — рак молочной железы. Это наиболее частая форма онкологии у женщин. Раннее выявление заболевания позволяет повысить эффективность лечения и шансы на полное излечение", — отметила Забралова.

Для женщин от 39 лет маммография входит в диспансеризацию. Диспансеризация проводится раз в три года, маммографию также можно пройти один раз между диспансеризацией в рамках медицинского профилактического осмотра.

В 2017 году в Подмосковье открылся новый хирургический корпус областного онкодиспансера в Балашихе. В настоящее время идет установка медицинского оборудования в онкорадиологических центрах в Подольске и Балашихе, построенных в рамках государственно-частного партнерства, их открытие для пациентов запланировано до конца года.