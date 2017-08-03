В электропоездах Московской области появятся барные стойки

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Новые электрички запустят на маршруты в следующем июне.

Новые электрички с символикой ЧМ-2018 можно будет увидеть на маршрутах в июне 2018 года. В них будут стоять комфортные кресла, детские зоны, информационные панно. Кроме того, в брендированных вагонах установят барные стойки, где можно будет купить еду и безалкогольные напитки, сообщил телеканал "360", со ссылкой на министра культуры Московской области Оксану Косареву.

"Электрички планируется брендировать снаружи. Внутри участников этих маршрутов будет ждать сюрприз, ЦППК рассматривает вариант установки там барных стоек, но это пока в стадии разработки", — рассказала Оксана Косарева.

Министр отметила, что барные стойки – это попытка удивить футбольных фанатов. Она сообщила, что все нововведения будут осуществлены за счет ЦППК, областной бюджет при этом задействован не будет.

Кроме запуска новых электричек на маршруте следования болельщиков чемпионата встретятся и другие нововведения. Так, в электропоездах будут работать аудиогиды на различных языках мира, появится зона Wi-Fi, а пешеходные зоны сделают удобными для людей с ограниченными возможностями.

Туристические маршруты в Дмитрове, Сергиеве Посаде, Клину и Коломне также будут оборудованы для удобства гостей турнира. На это будет потрачено более 1,2 миллиарда рублей.