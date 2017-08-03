Распространение американской черепахи в Подмосковье насторожило экологов

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Красноухие черепахи могут уничтожить экосистему водоемов и угрожают людям как переносчики сальмонеллеза.

Красноухая черепаха заполоняет водоемы московского региона. Этот вид обычно обитает в водоемах с пресной водой в Северной Америке. Сейчас красноухая черепаха благодаря тому, что легко приспосабливается к разным природным условиям, активно заполоняет реки и другие водоемы области. Ученые считают этот вид черепах угрозой для средней полосы страны, сообщил телеканал "360".

Черепахи спокойно адаптируются в погодных условиях России. Они могут переносить холода благодаря уникальной способности к долгому анаэробному существованию при низкой температуре. Черепахи могут впадать в спячку сроком на три месяца, при этом они зарываются в ил на дне водоемов. Этот вид очень плодовит, всеяден и рано достигает половой зрелости.

Они появились в водоемах страны в последние годы, потому что владельцы, которые не захотели за ними ухаживать, выпускают их в воду. Казалось бы, ничего страшного в этом нет, но Международный союз охраны природы включил красноухую черепаху в список первых 100 инвазивно опасных растений и животных. Из-за вторжения этого вида в экосистему начинают погибать редкие водные растения, большинство земноводных, водные личинки насекомых, исчезающие и важные для функционирования экосистем водные и околоводные беспозвоночные животные.

Помимо нарушения экосистемы, эти черепахи опасны своей способностью переносить опасную болезнь – сальмонеллез. Многие европейские страны уже приняли меры по предотвращению дальнейшего распространения Trachemys scripta elegans. В Евросоюзе ввели полный запрет на продажу этого вида черепах.

Последние десять лет в Москве все шире распространение ареала красноухой черепахи. Раньше экологи полагали, что она не выживет при российском климате, но на практике это не так. Их постоянно встречают в Царицынских и Кузьминских прудах, в реках Яузе и Чермянке, в прудах Марс и Джамгаровском, а также в Алтуфьевской речке.