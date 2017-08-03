Детские лагеря в Московской области прошли проверку активистов ОНФ

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Активисты ОНФ после проверок лагерей отметили тенденцию к улучшению организации детского отдыха.

Активисты Общероссийского национального фронта провели проверки детских лагерей в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального отделения ОНФ в Подмосковье. Несмотря на ряд выявленных недостатков, активисты отметили улучшение организации детского отдыха в регионе.

В числе нарушителей требований действующего законодательства оказался оздоровительно-образовательный центр "Родник" Пушкинского района. Здесь были выявлено отсутствие штор и москитных сеток.

Отсутствие дежурного ночного освещения было обнаружено в лагерях "Восток-2" и "Сокол" в Озерском районе. Посуду с трещинами выявили в столовой лагеря "Луч" Орехово-Зуевского района, отсутствие резервного водонагревателя — в медицинском помещении центра отдыха и оздоровления "Изумрудный" в Шатуре.

У активистов ОНФ не было серьезных претензий к питанию и досугу детей. Все желающие могут посещать школы юного фотографа, помощника вожатых, кружки танцев, технического моделирования.

"В оздоровительно-образовательном центре "Родник" в деревне Введенское Пушкинского района отлично организована культурно-массовая работа, много кружков по интересам, регулярно проводятся мероприятия по патриотическому воспитанию. Хорошо организована культурно-массовая работа и в "Лесной сказке", — отметил член регионального штаба ОНФ Александр Руденко.