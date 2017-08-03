Воробьев занял 5-е место в рейтинге глав регионов России

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Глава Московской области Андрей Воробьев вошел в топ-5 медиарейтинга действующих глав регионов России за июль 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы компании "Медиалогия".

Медиарейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает на данный момент более 41,8 тысячи источников: телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

В первую пятерку российских губернаторов-лидеров за июль вошли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Центральном федеральном округе в июле лидерами рейтинга стали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Тульской области Алексей Дюмин, уточняется в сообщении.

Как отмечается в сообщении, в июле СМИ писали о том, что Воробьев встретился с главой Реутова Сергеем Юровым и предложил ему участвовать в конкурсе на должность руководителя Балашихи. СМИ также сообщали, что мэр города Реутова Сергей Юров назначен исполняющим обязанности городского округа Балашиха, временно исполняющим обязанности главы Реутова стал Станислав Каторов, который ранее работал заместителем главы администрации городского округа.

Также Воробьев открыл традиционный "День поля" и дал старт соревнованию пахарей в поле вблизи сельского поселения Леонтьево городского округа Ступино. Помимо этого, глава Подмосковья заявил, что в Московской области появятся пять новых перинатальных центров.