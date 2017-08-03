ЦКАД в Московской области достроят в 2025 году

Дорожные работы на одном из участков пятого пускового комплекса ЦКАД в Московской области. Архивное фото

Дорожные работы на одном из участков пятого пускового комплекса ЦКАД в Московской области. Архивное фото

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД) планируют достроить к 2025 году.

Новая дорога станет основной среди скоростных трасс на территории центральной России, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Она будет проложена через Московскую область и Новую Москву в 50 километрах от МКАД.

Власти полагают, что новая трасса помимо того, что разгрузит московские дороги и МКАД от транзитных грузовых перевозок, еще и сократит их стоимость.

В Подмосковье будет сформировано четыре международных транспортных коридора: "Хельсинки — Юго-Восточная Европа", "Лондон — Нижний Новгород", "Север — Юг" и "Хельсинки — Нижний Новгород".

На трассе установят станции метеонаблюдения, автоматическую систему управления дорожного движения, также оборудуют вертолетные площадки, стоянки для отдыха и придорожные сервисы.