В Подмосковье 470 ветеранам ВОВ бесплатно заменили газовые плиты

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В рамках акции "С благодарностью за Победу!" в Московской области около 500 ветеранам Великой Отечественной войны бесплатно заменили газовые плиты в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"Уже 470 новых газовых плит установили ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в регионе, в рамках акции "С благодарностью за Победу!". Всего в этом ГУП МО "Мособлгаз" планирует бесплатно заменить ветеранам более 700 газовых плит", — говорится в сообщении.

В рамках благотворительной акции "С благодарностью за Победу!" ветеранам Великой Отечественной войны предлагается бесплатная замена старой газовой плиты на новую. Проводится это мероприятие специалистами "Мособлгаза".

Заявки принимались в период с 9 мая по 9 июня 2017 года, в настоящее время идет их выполнение. По условиям акции замене подлежат газовые плиты, работающие на природном газе и имеющие срок эксплуатации 5 лет и более.

"Акции по бесплатной замене в домах и квартирах ветеранов газового оборудования проводятся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева уже пятый год подряд. За это время ветеранам уже заменили более 5 тысяч газовых плит, свыше 600 газовых котлов и 500 колонок", — отметил Пестов.