В Подмосковье молодые ученые получат 50 квартир по социальной ипотеке

МОСКВА, 3 авг — РИА Недвижимость. Определены 50 молодых ученых, которые получат жилье в Подмосковье по программе социальной ипотеки, говорится в сообщении областного министерства инвестиций и инноваций.

Это молодые ученые от 25 до 38 лет, из них 22 женщины и 29 мужчин. Самый молодой – 25-летний специалист Клинического института имени Владимирского (МОНИКИ), занимающийся исследованиями микроциркуляции крови у пациентов с нарушением углеродного обмена, сообщается в пресс-релизе.

Как указывается в нем, больше всего квартир по социальной ипотеке получат специалисты, занимающиеся охраной окружающей среды, биотехнологиями, медициной и фармацевтикой.

Как рассказали РИА Недвижимость в министерстве, кандидатуры для участия в программе оценивались с точки зрения научной и социально-экономической значимости для Московской области и возможности практического применения результатов проводимых исследований.

"В адрес совета поступило 115 заявок от 37 организаций из 18 муниципалитетов. Больше всего заявок поступило из научных и образовательных учреждений Пущина (24), Дубны (17) и Королева (14)", – сообщили в ведомстве.

Участник действующей в Подмосковье с 2016 года программы социальной ипотеки получает жилищную субсидию для первоначального взноса в размере 50% стоимости квартиры. Оплату оставшейся половины региональное правительство выплачивает ежемесячно в течение десяти лет, специалист погашает только проценты по кредиту.