В Подмосковье рассказали о двух способах борьбы со стихийными свалками

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Глава министерства экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган рассказал о путях борьбы со стихийными свалками в регионе, сообщил телеканал "360". Руководитель ведомства заявил, что первый вариант решения — строительство мусороперерабатывающих заводов, второй — ужесточение наказания за засорение территории.

"В декабре мы уже определили конкретные объекты, мощности, которые должны быть, какой объем переработки — минимум 50% — это мусороперерабатывающий комплекс. Если мы говорим о термическом обезвреживании — это минимум 70% обезвреживания", — отметил Коган.

Министр подчеркнул сложность реализации проектов, выделив в особенности публичные слушания — жители не хотят иметь рядом с домами мусороперерабатывающий завод.

Коган выразил уверенность, что повышение степени ответственности за засорение территории благоприятно скажутся на экологической ситуации в Подмосковье.