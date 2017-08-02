В Подмосковье откроют 26 новых школ до конца года

ВИДНОЕ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 2 августа — РИА Новости. В Московской области до конца 2017 года откроют 26 новых школ, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в среду на совещании с главами муниципалитетов.

"Девять новых школ мы откроем к 1 сентября этого года. Еще 17 откроем до конца года", — сказал он.

Министр образования Московской области Марина Захарова сообщила на совещании, что во всех школах, открывающихся к 1 сентября, уже назначены директора, подобраны педагогические коллективы.

Губернатор напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о важности работы по ликвидации второй смены в школах.

"В этом году в школы Подмосковья пойдут на 30 тысяч школьников больше, чем в прошлом году — 792 тысячи человек. В следующем — более 800 тысяч. Чтобы ликвидировать вторую смену, мы приступаем к строительству 230 школ в следующие четыре года. Это серьезный масштаб, как по деньгам, так и по организации учебного процесса", — отметил Воробьев.