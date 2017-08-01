В Подмосковье строительные компании оштрафовали в июле на 9 млн рублей

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Главгосстройнадзор Московской области выявил в июле порядка двух тысяч нарушений на строительных объектах в Подмосковье, на должностные и юридические лица наложены штрафы в общей сложности в размере 9,3 миллиона рублей, сообщается в пресс-релизе надзорного ведомства.

"В течение июля 2017 года на строительных объектах Московской области проведено 790 проверок и выявлено 1981 нарушение", — приводятся в сообщении слова начальника Главгосстройнадзора по Московской области Руслана Тагиева.

В материалах также сообщается, что по результатам проверок участникам строительства выдано 186 предписаний с конкретными сроками устранения нарушений. Большая часть нарушений связана с качеством работ, далее идут неудовлетворительное содержание стройплощадок, отступление от проектных решений, отсутствие исполнительной, проектной и рабочей документации, ведение работ без разрешения на строительство, а также нарушение требований пожарной безопасности и экологических требований.

Основными причинами нарушений называются низкая квалификация рабочих и инженерно-технических работников, неэффективный строительный контроль, осуществляемый заказчиками и подрядчиками, ненадлежащий уровень культуры производства.

Повторные проверки инспекторов регионального надзорного органа показали, что большая часть нарушений — 1,9 тысячи — уже устранена. В настоящее время под надзором ведомства на территории Московской области находятся 2,5 тысячи объектов общей площадью более 36 миллионов квадратных метров.