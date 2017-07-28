Команды из 20 стран сразятся в танковом биатлоне в парке "Патриот"

МОСКВА, 28 июля — РИА Новости. Команды двадцати стран сразятся в турнире по танковому биатлону, который пройдет в Подмосковье с 29 июля по 12 августа в парке "Патриот", говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

Вице-президент Международной общественной организации "Федерация танкового биатлона" Александр Куликов, чьи слова приводятся в материале, отметил, что в этом году увеличилось число стран, участвующих в конкурсе. "Сборная Китая ранее была единственной из иностранных команд, выступающей на собственных машинах, остальным участникам свою бронетехнику предоставляла Россия. В этом году свои танки привезут также Индия и Белоруссия", — сказал Куликов.

Традиционные соперники России на этом состязании: Индия, Китай, Иран, Азербайджан и Армения. Впервые в этом году в соревнованиях принимают участие команды Уганды и Лаоса. Соревнования будут состоять из индивидуальных заездов, трех полуфинальных и финальной эстафет, в которых примут участие более 80 боевых машин. Зрители увидят в действии такие марки танков, как знаменитый российский Т-72 и его белорусский аналог Т-72БМЭ, индийский Т-90С Bhishma и китайский Type-96B, уточняется в материале.

"В день открытия конкурса посетителей ждет собравшее миллионы почитателей по всему миру представление — "Танковый балет". Бронемашины продемонстрируют виртуозное синхронное вождение на небольшой для военной техники площадке. Действие происходит под музыку в сопровождении комментариев диктора, сценографию, как правило, участникам ставит театральный балетмейстер", — отмечается в сообщении.

Кроме основной программы соревнований, на территории полигона пройдут показательные выступления по вертолетному, парашютному, конному спорту и служебно-прикладному собаководству, а также соревнования по пейнтболу и практической стрельбе". В день закрытия соревнований зрителей ждет выступление пилотажных групп России. В рамках соревнований пройдет конкурс "Полевая кухня", в ходе которого военные повара из разных стран покажут свое мастерство, — заключается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в танковых соревнованиях 2016 года первое место заняла команда России, второе — Китая, третье — Казахстана.