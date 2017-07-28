Команды из 20 стран сразятся в танковом биатлоне в парке "Патриот"

МОСКВА, 28 июля — РИА Новости. Команды двадцати стран сразятся в турнире по танковому биатлону, который пройдет в Подмосковье с 29 июля по 12 августа в парке "Патриот", говорится в сообщении пресс-службы организаторов.
Вице-президент Международной общественной организации "Федерация танкового биатлона" Александр Куликов, чьи слова приводятся в материале, отметил, что в этом году увеличилось число стран, участвующих в конкурсе. "Сборная Китая ранее была единственной из иностранных команд, выступающей на собственных машинах, остальным участникам свою бронетехнику предоставляла Россия. В этом году свои танки привезут также Индия и Белоруссия", — сказал Куликов.
Традиционные соперники России на этом состязании: Индия, Китай, Иран, Азербайджан и Армения. Впервые в этом году в соревнованиях принимают участие команды Уганды и Лаоса. Соревнования будут состоять из индивидуальных заездов, трех полуфинальных и финальной эстафет, в которых примут участие более 80 боевых машин. Зрители увидят в действии такие марки танков, как знаменитый российский Т-72 и его белорусский аналог Т-72БМЭ, индийский Т-90С Bhishma и китайский Type-96B, уточняется в материале.
На подмосковном полигоне Алабино прошла жеребьевка международного этапа конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр 2017 года.
В конкурсе примут участие команды из 20 стран. На фото: военнослужащий Анголы в Алабино.
Каждая команда, участвующая в "Танковом биатлоне", состоит из начальника и четырех танковых экипажей. На фото: участники команды Венесуэлы.
Кроме того, в команду входит тренерская группа из двух человек и отделение технического обеспечения, состоящее из еще шести человек. На фото: участники команды Индии в Алабино.
"Танковый биатлон" состоит из двух этапов: на первом пройдет индивидуальная гонка экипажей, а второй - "Эстафета" - определит лучшую команду конкурса. На фото: военнослужащий Кувейта готовится к соревнованиям.
К проведению конкурса уже подготовлены 90 танков. На фото: танки Т-72 и Т-72БМЭ перед началом репетиции в Алабино.
В этом году на своих танках будут выступать команды из Индии, Китая и Белоруссии. Остальным участникам свою бронетехнику предоставляет Россия. На фото: военнослужащий из команды Китая.
Посетитель парка "Патриот" фотографируется с участниками команды Зимбабве в Алабино.
Во время жеребьевки был определен порядок прохождения этапов конкурса, экипажи получили свои номера. От цвета выбранной капитаном гильзы зависит раскраска боевых машин команды во время конкурса.
Всего для участия в Армейских международных играх в Россию прибыли более тысячи военных из разных стран мира. На фото: команда Казахстана.
Доставка военной техники до мест проведения конкурсов АрМИ-2017 была организована 13 воинскими эшелонами. На фото: военнослужащий Ирана перед началом репетиции "Танкового биатлона".
Российские военнослужащие выступят на "Танковом биатлоне" 30 июля. Им достались алые танки Т-72.
Финальная эстафета "Танкового биатлона" пройдет в день закрытия Игр, 12 августа на полигоне Алабино. На фото: участница команды Никарагуа в Алабино.
Команда Белоруссии во время жеребьевки "Танкового биатлона".
В дни, оставшиеся до начала соревнований, танкисты ознакомятся с трассой, мишенным полем, а также проведут занятия по связи и выверят вооружения боевых машин. На фото: военнослужащие Монголии в Алабино.
Команда Армении перед началом репетиции международного этапа конкурса "Танковый биатлон" в Алабино.
"В день открытия конкурса посетителей ждет собравшее миллионы почитателей по всему миру представление — "Танковый балет". Бронемашины продемонстрируют виртуозное синхронное вождение на небольшой для военной техники площадке. Действие происходит под музыку в сопровождении комментариев диктора, сценографию, как правило, участникам ставит театральный балетмейстер", — отмечается в сообщении.
Кроме основной программы соревнований, на территории полигона пройдут показательные выступления по вертолетному, парашютному, конному спорту и служебно-прикладному собаководству, а также соревнования по пейнтболу и практической стрельбе". В день закрытия соревнований зрителей ждет выступление пилотажных групп России. В рамках соревнований пройдет конкурс "Полевая кухня", в ходе которого военные повара из разных стран покажут свое мастерство, — заключается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в танковых соревнованиях 2016 года первое место заняла команда России, второе — Китая, третье — Казахстана.