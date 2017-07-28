Легкоатлеты из Подмосковья примут участие в Чемпионате мира в Лондоне

ЖУКОВСКИЙ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 28 июля — РИА Новости. Спортсмены из Московской области выступят на чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет в Лондоне в августе 2017 года, передает корреспондент РИА Новости.

"Два легкоатлета из Московской области — прыгуны в высоту Мария Лосицкене и Даниил Лысенко — примут участие в Чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет в Лондоне с 4 августа этого года", — сказал журналистам главный тренер российской сборной по легкой атлетике Юрий Борзаковский на легкоатлетическом чемпионате России. Он уточнил, что спортсмены выступят под нейтральным флагом.

Чемпионат России по легкой атлетике открылся 28 июля на стадионе "Метеор" в подмосковном Жуковском. В торжественной церемонии открытия приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ранее сообщалось, что соревнования такого уровня проводятся в Подмосковье впервые.

По словам министра спорта и физической культуры Московской области Романа Терюшкова, в соревнованиях участвуют 400 легкоатлетов из 70 регионов России, 80 спортсменов представляют Подмосковье.