В Жуковском открылся чемпионат России по легкой атлетике

ЖУКОВСКИЙ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 28 июля — РИА Новости. Чемпионат России по легкой атлетике открылся на стадионе "Метеор" в подмосковном Жуковском, передает корреспондент РИА Новости.

В церемонии открытия чемпионата принял участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. "Спорт — это всегда огромный труд, самодисциплина, многочасовые тренировки, преодоление себя и немного везения", — сказал премьер-министр, открывая соревнования и пожелал спортсменам успеха и в этом чемпионате, и в будущих соревнованиях. В торжественной части церемонии открытия принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам министра спорта и физической культуры Московской области Романа Терюшкова, в соревнованиях участвуют 400 легкоатлетов из 70 регионов России, 80 спортсменов представляют Подмосковье.

"Мы рассчитываем получить 20 медалей, 10 из которых — самого высокого достоинства. Традиционными соперниками подмосковных спортсменов министр назвал легкоатлетов из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Итоги увидим через три дня, но уверен, что наша сборная будет в двойке лучших", — сказал министр. Он отметил также, что Чемпионат России по легкой атлетике в Подмосковье проходит впервые.

Состязания легкоатлетов продлятся до 30 июня, в первый день соревнований на Чемпионате пройдут соревнования в беге, прыжках в длину и высоту и метании молота.