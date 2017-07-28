МОСКВА, 28 июля — РИА Новости. Реестр проблемных застройщиков Подмосковья в июле пополнился 11 компаниями, следует из материалов регионального Минстроя.

Всего теперь в реестре 141 компания.

В июле в него добавились ООО "Каскад", ООО "Джевоссет", АО "Стройспецмонтаж", ООО "Экспертстрой", ООО "Мособлжилстрой девелопмент", ООО "Усадьба", ООО "Экострит", ООО "ГК "СМК-Инвест", ЗАО "МЖК", ООО "Кварталстрой", ООО "Держава-стройинвест", говорится в материалах.

Реестр проблемных застройщиков Подмосковья ведется с 2012 года, в него, в частности, попадают компании, привлекающие средства граждан в обход закона о долевом строительстве (214-ФЗ), не соблюдающие нормативы финансовой устойчивости, или если в отношении компании возбуждено дело о банкротстве.