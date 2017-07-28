Сборная Подмосковья завоевала медали на ЧР по пожарно-прикладному спорту

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Команда Московской области завоевала первые медали на чемпионате России по пожарно-прикладному спорту, который проходит в Подольске, в копилке сборной — серебро и бронза, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

"Спортсмены-спасатели сборной Подмосковья на чемпионате России по пожарно-прикладному спорту завоевали серебро и бронзу в индивидуальном зачете в подъеме по штурмовой лестнице на учебную башню. XXVI чемпионат МЧС России и первенство России проводится в подмосковном Подольске с 26 по 30 июля", — приводятся в материале слова Пестова.

По данным пресс-службы, призерами в средней возрастной группе стали Илья Корбанков (II место) и Кирилл Пивоваров (III место).

Как отмечается в материале, в рамках чемпионата также проходят соревнования по боевому развертыванию, преодолению полосы препятствий и пожарная эстафета. Призеры будут определены как в индивидуальном, так и в командном зачете. Сборная Московской области — действующий чемпион России в командном зачете.

В чемпионате принимают участие сборные из 16 регионов России. Это республики Татарстан, Удмуртия и Крым, города Санкт-Петербург и Москва, Московская, Кировская, Нижегородская, Челябинская, Ульяновская, Омская и Саратовская области, Пермский, Приморский и Ставропольский края, Ханты-Мансийский автономный округ.