Аварийный дом в подмосковном Кратове расселит новый инвестор

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Аварийный дом в городском поселении Кратово Раменского района Подмосковья (Нижегородская улица, 31) расселит новый инвестор, говорится в сообщении областного Минстроя.

Расселение жильцов запланировано в рамках договора о развитии застроенной территории. Реализацией этого проекта занимался застройщик "АРВ-Строй", который из-за финансовых затруднений не смог выполнить обязательства по обеспечению граждан новыми квартирами и сносу аварийного жилья, сообщается в пресс-релизе.

"Для реализации договора о развитии застроенной территории в Кратове Раменского района привлечен новый застройщик", — говорится в нем. Им стало ООО "Веста".

Администрациям Раменского района и городского поселения Кратово совместно с застройщиком поручено разработать и согласовать дорожную карту по реализации проекта в срок до 7 августа текущего года. Как добавляется в сообщении, начать строительство дома для переселения жильцов планируется до конца 2019 года.