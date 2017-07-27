Фестиваль "Царская уха" пройдет 30 июля в Луховицком районе Подмосковья

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Жители и гости Луховицкого района Подмосковья 30 июля смогут посетить фестиваль "Царская уха", где пройдут театрализованные представления, мотошоу и ремесленная ярмарка, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

"В поселке Белоомут Луховицкого района 30 июля пройдет традиционный фестиваль "Царская уха". Место для фестиваля выбрано не случайно: в ХVII и первой половине ХVIII века поселок Белоомут входил в дворцовую рыболовецкую волость. Рыбу отсюда везли к царскому столу, так что и название "Царская уха" — не преувеличение, а исторический факт", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 11 часов гостей пригласят на основную программу, где их будут ждать театрализованное представление, концерты, мотошоу, соревнования, выступления участников аэроклуба, ремесленная ярмарка.

Днем гости смогут стать очевидцами авиашоу, совершить водную прогулку на челне и катерах, посетить выставку-продажу декоративно-прикладного искусства, приобрести продукцию, изготовленную в "Городе мастеров", посмотреть выступление творческих коллективов и отлично провести время под звуки духового оркестра "Бравур".

Как отмечается в материале, вечерняя программа фестиваля порадует выступлением музыкальных и танцевальных коллективов, народных артистов, пародистов, специальных гостей, а также световым шоу. Завершится фестиваль праздничным салютом.

"Мы намерены развивать гастрономический туризм в регионе. У нас регулярно проводится международный яблочно-книжный фестиваль "Антоновские яблоки" в Коломне. В Клинском районе проходит гастрономический фестиваль-конкурс "Золотой кабачок", в Дмитрове — "Морковный фестиваль", в Рузе — "Молочная река", в Истре — "День хлеба". На этих праздниках гости могут попробовать на вкус не только блюда традиционной русской кухни, но и познакомиться с народными художественными промыслами и эстетикой народной культуры", — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.