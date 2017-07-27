"Дочку" "Эталона" в подмосковном Красногорске оштрафовали за ночной шум

МОСКВА, 27 июля — РИА Новости. Генподрядчика строительства ЖК "Изумрудные холмы" в подмосковном Красногорске "СПМ-Жилстрой" (входит в ГК "Эталон") оштрафовали за ночной шум, говорится в сообщении Госадмтехнадзора Московской области.

"При производстве работ по строительству корпуса №17 многоквартирного жилого дома ЖК "Изумрудные холмы", не обращая внимания на время суток, прямо под окнами жилых домов без перерывов производились строительные работы. Шум двигателей строительной техники, удары по металлу, крики рабочих не давали спокойно спать жителям", — говорится в нем.

Сотрудники ведомства возбудили в отношении генподрядчика четыре административных дела. Общая сумма штрафов составила 300 тысяч рублей, сообщается в пресс-релизе.

Как отмечается в нем, ООО "СПМ-Жилстрой" привлекается к административной ответственности за нарушение ночью тишины повторно.

ГК "Эталон" (Etalon Group) основана в 1987 году Вячеславом Заренковым, является одним из крупнейших застройщиков жилья в России. Группа фокусируется на жилой недвижимости в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.