В Московской области проведут классификацию гостиниц

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.В Подмосковье до конца текущего года будет квалифицировано 100 гостиниц. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Московской области.

По словам министра культуры Московской области Оксаны Косаревой, на данный момент, подмосковным Министерством культуры аккредитованы четыре организации, имеющие право классифицировать гостиницы. В настоящее время произведена классификация 92 гостиниц. Семь из которых получили рейтинг "пять звезд".

Во время подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018 в Подмосковье реализуют пилотный проект по электронной регистрации проживающих в гостиницах через Единый портал государственных услуг РФ.