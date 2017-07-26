В Подмосковье появится интернет-портал со всеми торговыми объектами

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Подмосковье появился интернет-портал с торговыми точками. На нем будут указаны все торговые предприятия — законные и незаконные. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на правительство Московской области.

Цель запуска единого информационного ресурса состоит в том, чтобы избежать коррупции в сфере торговли, а аукционы сделать прозрачными. Инициатива создания специального сайта, где были бы видны все стационарные и не стационарные точки, как на ладони, была предложена на встрече бизнесменов с вице-губернатором Подмосковья Ильдаром Габдрахмановым.

"Чтобы были четкие правила игры, честно выигрывали аукцион, не было коррупционных подходов. Будет электронный ресурс, где можно будет посмотреть, чем торгуют, кто представлен", — заявил Владимир Посаженников, министр потребительского рынка и услуг Московской области.

В каком районе Подмосковья запустят пилотный проект, пока держат в секрете. Но известно, что презентация информационного портала назначена на август.