Селекционный центр для репродукции семян построят в Серебряных Прудах

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Селекционный центр для репродукции и продажи семян зерновых культур лучших отечественных сортов планируется возвести на территории городского округа Серебряные Пруды, сообщается в пресс-релизе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Решение было принято в результате рабочей поездки руководителя Минсельхозпрода Андрея Разина в городской округ Серебряные Пруды", — говорится в сообщении.

Серебряные Пруды входят в число лидеров по урожаю зерновых и вводу земель сельхозназначения в оборот, уточняется в документе. В ходе осмотра полей и ряда сельхозпредприятий Разин совместно с главой округа Олегом Павлихиным приняли решение о возведении на территории муниципального образования селекционного центра для репродукции и продажи семян зерновых культур лучших отечественных сортов.

"Будущий инвестиционный проект — результат заинтересованного отношения администрации округа к развитию сельскохозяйственной отрасли", — подчеркнул Разин, слова которого приводятся в релизе.