В Подмосковье появится мобильное приложение для покупателей

КРАСНОГОРСК (Московская область), 26 июл — РИА Новости. Мобильное приложение, с помощью которого покупатель сможет узнать ассортимент и месторасположение магазина, рынка или киоска появится в Подмосковье, сообщил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

По его словам, сейчас заканчивается работа по созданию электронной базы стационарных и нестационарных объектов торговли в Подмосковье, которая в дальнейшем станет основной для мобильного приложения.

"Там можно будет посмотреть, чем торгует тот или иной предприниматель, какая спецификация магазина и так далее. Пилотный проект будет запущен в одном из муниципальных образований. В каком, пока не скажу. В дальнейшем этот опыт жестко закрепим и распространим на всю область, создав цифровой портал", — сказал министр после встречи вице-губернатора Московской области Ильдара Габдрахманова с представителями подмосковного бизнеса в сфере торговли и услуг с участием профильных министерств и ведомств.

На мероприятии, где присутствовали более 200 человек, обсудили основные барьеры для развития торговли в Московской области. В частности, вопросы лицензирования, проверок и взаимодействия с органами власти.

Мобильное приложение презентуют в августе, сейчас идет работа над интерфейсом совместно с Минпромторгом РФ. Подобного проекта еще нет ни в одном регионе России, отметил Посаженников.