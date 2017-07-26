В Подмосковье профинансируют порядка 40 проектов научных исследований

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Порядка 40 проектов научных исследований в Подмосковье получат финансирование, сообщается в релизе пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Правительство Московской области и Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) подписали третье дополнительное соглашение о совместном финансировании в 2017 году победителей регионального конкурса проектов фундаментальных научных исследований. 18 проектов — биология и медицинские науки, 9 проектов — химия и науки о материалах, 4 проекта — инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы, 3 проекта — инженерные науки, 3 проекта — науки о Земле, 1 проект — физика.

"Наибольшее количество проектов будет выполняться в Институте теоретической и экспериментальной биофизики РАН, г. Пущино (6 проектов) и в Институте физики твердого тела РАН, г. Черноголовка (4 проекта). Также поддержаны 6 проектов научных работников организаций, подведомственных Московской области: Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ), Московского государственного областного университета (МГОУ) и Государственного университета "Дубна"", — говорится в документе.

В 2017 году на региональный конкурс проектов фундаментальных научных исследований поступило 126 заявок. По результатам оценки, проведенной экспертами Фонда и учеными регионального экспертного совета Московской области, советом РФФИ утверждено 38 проектов с общим объемом финансирования 19,6 млн рублей в год. Финансирование проектов будет осуществляться на паритетной основе: по 9,8 миллиона рублей каждой стороной, уточняется в документе.

Совместное финансирование Московской области и РФФИ проектов фундаментальных научных исследований осуществляется с 2001 года. За это время профинансировано около 230 проектов.