Художники распишут стены подъездов в домах в подмосковном Реутове

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Стены в подъездах в Реутове планируют расписать, местные жители самостоятельно выберут рисунки, говорится в сообщении пресс-службы администрации Реутова.

"Стены в подъездах жилых домов распишут художники, такое решение мы приняли совместно с управляющими компаниями", — приводятся в материале слова исполняющего обязанности главы Реутова Станислава Каторова.

Он добавил, что жители имеют возможность сами выбирать, какие рисунки будут наносится на стены их подъезда, поэтому каждый из них имеет свой индивидуальный стиль. Ремонт подъездов в Реутове проходит в рамках губернаторской программы "Мой подъезд".

Каторов проверил ход ремонта подъездов на улице Некрасова. На данный момент в городе отремонтировано более 80 подъездов, в 100 подъездах работы еще ведутся. Всего до конца года в Реутове будет отремонтирован 271 подъезд.

В Московской области министерство ЖКХ совместно с муниципальными образованиями реализует приоритетный проект — государственную программу софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов "Мой подъезд". Основная цель программы — в кратчайшие сроки (два-три года) привести каждый подъезд Подмосковья, как элемент комфортной среды, к нормативному состоянию.