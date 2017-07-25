В Подмосковье выявили порядка 60 нарушений в содержании пляжей

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. С начала купального сезона сотрудники Госадмтехнадзора Московской области выявили почти 60 нарушений в содержании пляжей в регионе, администрации нескольких муниципалитетов заплатят штраф, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"В нынешнем пляжном сезоне в Подмосковье открыто 189 официальных мест отдыха у воды. С начала купального сезона в 2017 году инспекторы выявили 57 нарушений в содержании пляжей", — сказала глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.

Она уточнила, что за несвоевременную и некачественную уборку, а также отсутствие контейнеров для мусора на городском пляже в Дзержинском к ответственности привлекли администрацию городского округа. Общая сумма штрафа составила 105 тысяч рублей. За мусор на пляже в сельском поселении Осташковское также наказали администрацию Волоколамского района.

За навалы мусора на пляже также оштрафована администрация Раменского района. Всего с начала операции "Пляж" инспекторами выявлено 57 нарушений в местах отдыха у воды, из которых 13 штрафов и 46 предупреждений.

"Официальные места отдыха у воды обустраиваются в соответствии с требованиями безопасности. На их территории должны быть урны и контейнеры для сбора мусора, раздевалки, душевые кабины, биотуалеты, скамейки, лежаки, площадки для занятий спортом и детскими игровыми формами. Самое главное, что такие места отдыха у воды — наиболее безопасны для людей. Информация МЧС это подтверждает, большинство происшествий происходит на запрещенных для купания территориях", — уточнила Витушева.