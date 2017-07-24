В Мособлдуме отметили важность перехода на безналичные взносы в СНТ

МОСКВА, 24 июля — РИА Новости. Вице-спикер Мособлдумы Никита Чаплин отметил важность перехода на безналичные взносы в российских садовых товариществах.

Госдума 20 июля приняла закон, регулирующий деятельность садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в РФ и упраздняющий дачные товарищества. Закон вступит в силу 1 января 2019 года.

"90% сборов осуществляются в наличной форме. Эта часть дачной жизни вызывает больше всего вопросов. После внесения поправок в закон деньги будут собираться только безналичным путем. Время на подготовку до 2019 года у председателей товариществ есть", – сказал Чаплин в понедельник журналистам.

В Подмосковье зарегистрировано 11 тысяч садоводческих товариществ, на которых расположены 1,2 миллиона садовых и дачных участков. Из 3 миллионов дачников области 60% являются жителями Москвы.

Как отметил вице-спикер, во время работы над проектом закона от председателей подмосковных садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) поступило около 1 тысячи предложений.

"Мы сформировали 28 поправок и направили их в Госдуму и правительство. В итоге три четверти наших поправок были приняты. Подмосковные дачники были услышаны", – подчеркнул он.

Среди изменений, которые вступят в силу с 2019 года, Чаплин выделил появление в правовом поле понятия "территория садового товарищества". Такую территорию нельзя будет выделить из общей долевой собственности или внести в банкротную массу.

Он также напомнил, что по новому закону дачное хозяйство как вид деятельности упраздняется, а для ведения для его ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства будут использоваться две организационно-правовые формы: садоводческое некоммерческое товарищество и огородническое некоммерческое товарищество.