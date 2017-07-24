Любительские команды из Подмосковья сыграют в Футбольной любительской лиге

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В любительскую лигу Московской области к 2019 году могут войти до полутора тысяч команд Подмосковья, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Заседание, посвященное ФЛЛМО, провели в министерстве физической культуры и спорта Московской области. Кроме тех, кто стал организатором проекта, в заседании участвовали представители управлений по спорту и футбольных лиг муниципалитетов из 15 городских округов и районов региона.

Организаторы полагают, что уже к 2019 году в лиге могут играть от тысячи до полутора тысяч любительских команд. ФЛЛМО будет содержаться за счет взносов, которые будут делать команды, спонсорских контрактов и предполагающихся инвестиций профессиональных футбольных игроков.

Своей задачей лига ставит популяризацию любительского и массового футбола в области, а также упрощение и упорядочивание взаимодействия между самими командами, членами команд и футбольной инфраструктурой.

"Футбол — это вид спорта номер один в мире по популярности. В Подмосковье футболом занимаются более 150 тысяч любителей", — сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что министерство физической культуры и спорта одобряет и поддерживает популяризацию массового и любительского футбола и его объединение в одну лигу. Для России это актуально перед проведением в нашей стране чемпионата мира в 2018 году.