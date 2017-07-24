В Подмосковье появилось мобильное приложение для вызова экстренных служб

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Вызвать экстренные службы в Московской области теперь можно с помощью мобильного приложения системы-112, пользователи также могут размещать сообщения о происшествиях на интерактивной карте, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

"Приложение "Системы-112 МО" доступно для скачивания в интернет-магазинах App Store и Google Play по запросу 112 МО. В настоящее время приложение полностью работоспособно, при этом оно будет обновляться и совершенствоваться с учетом пожеланий пользователей", — сказал Пестов.

При помощи мобильного приложения "Система-112 МО" пользователи могут оперативно сообщить о случившееся чрезвычайной ситуации и вызвать необходимые экстренные службы. Приложение обладает широким функционалом, а также удобным и простым интерфейсом. Нажав на кнопку в центре экрана, можно позвонить оператору системы-112.

Помимо оперативного вызова экстренных служб через мобильное приложение "Системы-112 МО" пользователи могут размещать сообщения о происшествии на интерактивной карте. Также на интерактивной карте предусмотрен поиск ближайших экстренных служб и госучреждений. Например, можно найти адрес ближайшей больницы, травмпункта, ЕДДС, МФЦ. При выборе учреждения на карте отображается его название, точный адрес, расстояние и контактный телефон.

Кроме того, в мобильном приложении размещена справочная информация о способах оказания первой помощи и действиях при различных чрезвычайных ситуациях.

Региональная система-112 Московской области начала функционировать 1 июня 2015 года. Она является самой масштабной на территории Российской Федерации. В обеспечении ее работы задействовано более 3,5 тысяч специалистов. Алгоритм работы системы-112 позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия и координировать работу нескольких экстренных служб.

Благодаря этому время прибытия экипажей экстренных служб на сложные происшествия и ЧС, требующие комплексного реагирования экстренных служб, уже удалось сократить более чем на две минуты.