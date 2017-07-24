В Футбольную любительскую лигу Подмосковья войдут свыше тысячи команд

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. К 2019 году Футбольная любительская лига Московской области может включать в себя до полутора тысяч любительских коллективов региона, лига будет финансироваться за счет взносов команд, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В министерстве физической культуры и спорта Московской области прошло заседание по Футбольной любительской лиге Московской области (ФЛЛМО). Помимо организаторов проекта, на заседание были приглашены представители муниципальных футбольных лиг и управлений по спорту 15 городских округов и районов Подмосковья.

"Учредители ожидают, что к 2019 году под эгидой лиги смогут выступать 1 тысяча-1,5 тысяч любительских коллективов области. ФЛЛМО не требует финансирования, лига будет содержаться за счет взносов команд, спонсорских контрактов и инвестиций от профессиональных игроков", — говорится в сообщении.

Основной целью создания лиги является популяризация любительского и массового футбола в регионе, а также упрощение и упорядочивание взаимодействия команд, футболистов и футбольной инфраструктуры.

"Футбол — это вид спорта номер один в мире по популярности. В Подмосковье футболом занимаются более 150 тысяч любителей. Министерство физической культуры и спорта поддерживает идею организации массового и любительского футбола под эгидой одной лиги. Особенно это актуально в преддверии мирового футбольного праздника ‒ чемпионата мира, который пройдет в России. Мы окажем всю необходимую помощь проекту", — подытожил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.