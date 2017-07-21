Города Московской области могут включить в маршрут Золотого кольца

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Маршрут Золотого кольца России могут пополнить подмосковные Серпухов, Звенигород, Зарайск, Коломна.

Несколько подмосковных городов претендуют на включение в список маршрутов Золотого кольца, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра культуры Московской области Оксану Косареву. Об этом стало известно в ходе заседания по развитию внутреннего и въездного туризма в субъектах России, находящихся в пределах Центрального федерального округа (ЦФО).

Наиболее высоки шансы у Серпухова, Звенигорода, Зарайска, Коломны, пояснила министр.

"В Подмосковье много городов, как Серпухов, Звенигород — у нас гораздо больше городов, которые могут претендовать, но надо подождать, какие Минкульт разработает критерии", - Оксана Косарева, министр культуры МО.

Министр добавила, что итоговый список определит Минкультуры РФ, на данный момент создана рабочая группа по разработке критериев отбора. Города смогут подать заявки на вхождение в маршрут Золотого кольца к концу года.