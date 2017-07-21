Туристический кластер сформируют в Сергиевом Посаде до 2019 года

СЕРГИЕВ ПОСАД (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 21 июля – РИА Новости. Туристско-рекреационный кластер "Сергиев Посад – врата "Золотого кольца" сформируют до 2019 года, сообщила журналистам министр культуры Московской области Оксана Косарева.

"Сейчас мы готовим комплект документов для министерства культуры РФ. У нас есть основания претендовать на федеральное финансирование, речь идет о 8 миллиардах рублей бюджетных и внебюджетных средств", – рассказала она после прошедшего в пятницу заседания совета по развитию туризма в Центральном округе РФ, на котором обсуждалось развитие маршрута "Золотое кольцо".

В Сергиевом Посаде ближайшие два года планируется новых открытие гостиниц и точек общественного питания. До конца 2017 года на железнодорожной станции "Сергиев Посад" оборудуют информационный центр с прокатом велосипедов, появятся восемь пешеходных зон с полосами веломаршрутов. Реконструкция улиц в границах кластера уже проведена в 2014 году, напомнила министр.

Ежегодно Сергиев Посад посещают 1,5 миллиона туристов, добавила Косарева.