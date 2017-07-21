Туристический поток в Подмосковье вырос на 4 млн человек с 2014 года

СЕРГИЕВ ПОСАД (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 21 июля — РИА Новости. Туристический поток в Подмосковье вырос за три года на 4 миллиона человек, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"За последние три года количество туристов в Подмосковье увеличилось на 4 миллиона. В 2017 году мы ожидаем 14 миллионов туристов", — сказал Воробьев журналистам после заседания совета по развитию внутреннего и въездного туризма в субъектах России, находящихся в пределах Центрального Федерального округа. На заседании с участием полпреда президента РФ в ЦФО Александра Беглова и губернаторов субъектов ЦФО обсуждались меры по восстановлению в современном формате туристического маршрута "Золотое кольцо".

Ранее министр культуры Московской области Оксана Косарева сообщала, что Подмосковье возглавило топ-10 регионов РФ по развитию туризма. В 2016 году туристско-экскурсионный поток в регион составил 12,5 миллиона человек, что значительно выше, чем в 2013 году, когда этот поток составлял 8,5 миллиона человек.