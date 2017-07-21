В Долгопрудном возобновили строительство школы на 900 мест

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Извещение о возобновлении строительных работ школы на 900 учащихся в микрорайоне Центральный городского округа Долгопрудный поступило в Главгосстройнадзор Московской области, работы планируют завершить в первом квартале 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Заказчиком объекта теперь выступает управление образования администрации Долгопрудного, генподрядчиком является ООО "Вавилон". Строительство школы было начато АО "СУ-155", но из-за финансовых проблем застройщика стройку приостановили в декабре 2014 года. В 2017 году после смены застройщика, заказчика и генподрядчика строительство возобновили.

"По сообщению руководителя Главгосстройнадзора Руслана Тагиева, в настоящее время строители приступили к фасадным работам, обустройству внутренних инженерных сетей, благоустройству территории", — говорится в сообщении.

Планируется, что строительство закончится в первом квартале 2018 года. Общая площадь школы составит 23335 квадратных метров. Новая школа будет состоять из двух блоков. В четырехэтажном учебном блоке будут учебные кабинеты, игровые, спальни и подсобные помещения, мастерские по обработке металла и дерева, тканей, кулинарии. В трехэтажном общешкольном блоке расположатся медицинский кабинет, студия хореографии, обеденный зал на 470 мест, помещения пищеблока, спортивные и актовый залы, библиотека и читальный зал.

Также на территории планируют организовать физкультурно-спортивную зону, где будет появится поле для мини-футбола, волейбольную и баскетбольную площадки, беговую дорожку, учебно-опытную с участком для высадки декоративно-цветочных растений, хозяйственную зону и зону отдыха, площадку для проведения общешкольных мероприятий.