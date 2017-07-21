Подмосковье стало ближе для туристов, заявил глава региона

МОСКВА, 21 июля — РИА Новости. Подмосковье стало ближе для туристов, сообщил на своей странице в социальной сети "В Контакте" губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"С Александром Дмитриевичем Бегловым (полпред президента в Ценральном федеральном округе — ред.) осмотрели туристический вагон Александровского поезда. Он ходит от Ярославского вокзала до Сергиева Посада. Внутри — кондиционеры, онлайн-табло, салон свободный.

Место есть даже для велосипедов — им отвели специальную "парковку". В пути можно бесплатно послушать аудиогид. Подмосковье стало еще ближе для туристов!", — написал губернатор.

Демонстрация туристического вагона полномочному представителю президента РФ в Центральном Федеральном округе Александру Беглову состоялась накануне заседания совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе по вопросам внутреннего и въездного туризма. Совещание пройдет в Сергиевом Посаде, на нем с участием губернаторов областей ЦФО планируют обсудить восстановление в современном формате туристического маршрута "Золотое кольцо", который может привлечь еще больше туристов.

Как сообщает пресс-служба губернатора, проект "Туристический экспресс" разработан Министерством культуры Московской области совместно с туристической компанией "Анкор", транспортной компанией "Туртранс-Вояж" и Центральной пригородной пассажирской компанией.

В настоящее время действуют четыре маршрута: в Коломну, Сергиев Посад, Истру и Дмитров, пояснили в пресс-службе. Для них выделены комфортабельные вагоны вместимостью 50-70 человек в скоростном поезде. С помощью бесплатного аудиогида путешественники могут ознакомиться с историей и интересными фактами. Всего создан 21 аудиогид по Московской области для электричек и пеших маршрутов. Туристический поезд также оснащен креплениями для велосипедов и оборудованием для маломобильных граждан, уточнили в пресс-службе губернатора.