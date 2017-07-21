Новую детскую площадку установили в подмосковном Зарайске

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. На территории Зарайска появилась новая детская игровая площадка, это уже десятый объект, установленный в 2017 году по губернаторской программе "Наше Подмосковье", говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

"Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Владимир Мельник в рамках рабочей поездки в Зарайск открыл вместе с главой муниципального района Олегом Сынковым новую детскую игровую площадку, установленную по губернаторской программе "Наше Подмосковье". Это уже десятая по счету площадка, установленная в этом году в рамках программы "Наше Подмосковье", — говорится в сообщении.

Мельник отметил, что программа губернатора по установке детских площадок набрала обороты. В ближайшие несколько недель запланировано торжественное открытие несколько десятков новых детских площадок.

"Этот год знаковый для нас. Ежегодно мы добавляем новые разработки в элементы детских площадок, выполненных по программе Андрея Воробьева. В частности, на этой площадке мы реализовали стилизованное ограждение в виде цветов — оно не имеет острых краев, поэтому травмобезопасно для детей. Также в этом году мы серьезно расширили перечень применяемых элементов, добавили новые игровые элементы", — подчеркнул замминистра.

В Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева в 2017 году планируется установить не менее 190 детских игровых площадок. В настоящее время сформирован адресный перечень детских игровых площадок первого этапа по 101 адресу.

"Формирование адресного перечня детских игровых площадок осуществляется с учетом мнения жителей, общественных организаций и объединений на основании заявок, представляемых органами местного самоуправления Московской области", — добавил Мельник.

Помимо установки игровых комплексов, муниципалитеты благоустраивают территорию, обустраивают пешеходные дорожки, устанавливают освещение и видеонаблюдение за детскими площадками. Все площадки отвечают современным стандартам, имеют мягкое прорезиненное покрытие и абсолютно безопасны для детей. Всего в период с 2013 по 2016 годы в Московской области было установлено 320 новых детских игровых комплексов по губернаторской программе.