Первая выставка агротехнологий пройдет в Подмосковье

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Первая выставка агротехнологий "Подмосковье-2017" пройдет в Ступинском районе Московской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Форум организован министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области при поддержке правительства региона совместно с Мособлдумой, сказал РИА Новости собеседник в пресс-службе.

"Выставка агротехнологий — важное мероприятие для аграриев Подмосковья. Будет представлена работа лучшей отечественной и зарубежной техники для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Также планируется демонстрация сортов зерновых, технических культур, картофеля и овощей, выведенных ведущими селекционными центрами. Кроме того, состоятся семинары и заседания круглых столов по вопросам внедрения новых технологий, импортозамещения, привлечения инвестиций, налаживания межрегиональных связей", — приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.

По словам Разина, в рамках форума будут продемонстрированы более 60 единиц сельхозтехники, проведен конкурс пахарей, организована выставка продукции подмосковных агропредприятий. Ожидается, что в работе форума примут участие более 1,5 тысячи человек.

В мероприятии запланировано участие губернатора Московской области Андрея Воробьева, под председательством которого состоится совещание с главами муниципальных образований по текущим вопросам в отраслях агропромышленного комплекса Московской области, добавляет пресс-служба.