На подготовку школ Подмосковья к учебному году выделили более 2 млрд рублей

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В рамках подготовки школ к новому учебному году на ремонтные работы, противопожарные и антитеррористические мероприятия в Московской области выделили свыше 2 миллиардов рублей, работы планируют закончить до 15 августа, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"В 2017 году в Подмосковье в рамках подготовки школ к новому учебному году на ремонтные работы, противопожарные и антитеррористические мероприятия из консолидированного бюджета выделено более 2 миллиардов рублей", — сказала Забралова.

Подготовка образовательных организаций стартовала 15 июля и должна быть завершена до 15 августа.

"На сегодняшний день в Московской области работают 1 403 школы, в них обучаются более 770 тысяч детей. К безопасности в школах предъявляются высокие требования, они должны быть обеспечены профессиональной охраной и видеонаблюдением. Обязательное условие приемки школы к новому учебному году — приведение в порядок улиц и дорог, находящихся вблизи школ. На дорогах необходимо обновить разметку, установить дорожные знаки и светофоры. Обязательны и условия для полноценного питания школьников", — добавила Забралова.

Министр образования Московской области Марина Захарова отметила, что каждую школу проверяет комиссия, в которую входят специалисты сферы образования, представители МЧС, МВД, Роспотребнадзора, Госадмтехнадзора.

К началу 2017/2018 учебного года в Подмосковье планируется ввод в строй четырех школ в Ленинском, Одинцовском районах, Люберцах и Подольске, трех пристроек и одной реконструированной школы в Ленинском, Одинцовском районах, Наро-Фоминске. Также предусмотрен капремонт 12 школ.