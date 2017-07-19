В Коломенском районе установят 3 детские площадки по программе губернатора

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Новые детские площадки установят по программе губернатора "Наше Подмосковье" в селе Пирочи, поселках Проводник и Биорки Коломенского района Московской области, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

"Детские площадки будут установлены по программе губернатора "Наше Подмосковье" в селе Пирочи, поселках Проводник и Биорки", — говорится в сообщении.

Глава Коломенского района Андрей Ваулин отметил, что уже выбраны места для установки площадок, куда завозится и устанавливается оборудование. Площадки абсолютно безопасны для детей, так как отвечают современным стандартам, имеют мягкое прорезиненное покрытие.

Кроме этого, муниципалитеты благоустраивают прилегающую территорию, обустраивают пешеходные дорожки, устанавливают освещение и видеонаблюдение за детскими площадками. Всего с 2013 по 2016 годы в Московской области было установлено 320 новых детских игровых комплексов по губернаторской программе.