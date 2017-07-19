Лагерь "Имени 28 Героев Панфиловцев" открывает международную смену

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Около двухсот детей из Луганской и Донецкой Народных Республик приедут на международную смену в детский оздоровительный лагерь "Имени 28 Героев Панфиловцев" Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

"Девятнадцатого июля в детском оздоровительном лагере "Имени 28 Героев Панфиловцев" состоится открытие международной смены с участием 200 детей из Луганской и Донецкой Народных Республик", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в этот день для ребят будет организована экскурсия в Волоколамский кремль. Тема третьей смены в лагере посвящена космосу и космическим технологиям.

"На территории Подмосковья летом 2017 года работают около 1,1 тысячи лагерей на базе школ с дневным пребыванием детей и около 100 загородных лагерей отдыха, где дети находятся круглосуточно", — сказала министр социального развития Ирина Фаевская, чьи слова приводятся в сообщении.