В Подмосковье в 2017 году отремонтируют 32 тысячи подъездов

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Подъезды будут ремонтировать по программе "Мой подъезд".

В Доме Правительства Московской области подвели первые итоги областной программы "Мой подъезд". Ремонт подъездов в этом году будет производиться не только за счет средств жильцов и управляющей компании, но и на средства регионального бюджета. Об этом сообщает телеканал "360".

К настоящему моменту по программе отремонтировано семь тысяч подъездов. Всего в благоустройстве нуждаются 80 тысяч объектов.

"Мы взяли на себя большую ответственность, включили в программу 32 тысячи подъездов из 60, чтобы их привести в порядок. Такой запрос был от жителей. На условии софинансирования. И эта программа сейчас реализуется", — заявил Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Особенностью программы "Мой подъезд" является то, что жители домов сами подписывают паспорта готовности домов. Совместно с Ассоциацией многоквартирных домов они проверяют качество ремонта. Благодаря камерам, установленным в каждом подъезде, можно следить за работой в режиме онлайн.

Также были подведены итоги программы по благоустройству придомовых территорий. Уже 134 площадки приведены в порядок, еще почти полторы тысячи будут отремонтированы в этом году.

"Каждый год мы ремонтируем 10 процентов дворов. Это 1300 дворовых территорий. Обращаю внимание глав, вы несете ответственность за эту работу, а также генеральные подрядчики", — рассказал Андрей Воробьев.

Также в Московской области параллельно будет реализовываться федеральная программа по созданию комфортной городской среды. По ней будут отремонтированы пешеходные зоны, площади, набережные, скверы и парки. Всего 130 объектов. На сегодняшнем заседании правительства региона было решено лишить материальной поддержки районы, отстающие по графику исполнения этой программы.

"Нам выделено 1,7 миллиарда рублей. Мы не можем поддерживать районы, которые отстают. Мы предлагаем перераспределить деньги в другие районы, которые все делают по графику, без срывов", — заявил Евгений Хромушин, министр ЖКХ Московской области.

У глав регионов есть месяц, чтобы догнать график по ремонту подъездов и благоустройству домов. Андрей Воробьев поручил многим руководителям отменить свои летние отпуска, чтобы вовремя исполнить свои рабочие обязанности.